На фестивале современного танца выступят четыре мировых труппы

"Афиша": В Москве начался танцевальный фестиваль Dance Inversion

16 октября в столице стартует фестиваль современного танца Dance Inversion, в рамках которого свои постановки представят четыре танцевальных компании из Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и Европы. Откроет его бразильская труппа Grupo Corpo представлениями Parabelo и Sem Mim в театре "Новая опера". Танец Parabelo хореограф Родриго Педернейраш называет "самым бразильским" спектаклем, так как он вдохновлен бразильским бытом.

Sem Mim ("Без меня") относится к средневековым галисским и португальским "песням моря" - весь танец построен на волнообразных движениях танцоров, декораций и перепадах эмоций.

Австралийцы Sydney Dance Company поставят спектакль "2 One Another", состоящий из танца, света и пульсирующих электронных ритмов. Французская хип-хоп команда "Компани Кафиг" совместно с тайскими актерами поставит в театре имени Волкова спектакль Yo gee ti, автором которого является Мурад Мерзуки.

Компания из Новой Зеландии MAU покажет в Театре наций танцевальную постановку Birds with Skymirrors ("Птицы с зеркалами в небе"). Она посвящена последствиям климатических изменений на коралловых островах Моана, родине большинства участников спектакля.

В завершении фестиваля состоится вечер четырех балетов Иржи Килиана в исполнении танцовщиков Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Среди них новая постановка "Восковые крылья" и уже вошедшие в репертуар театра "Бессонница", "Маленькая смерть" и "Шесть танцев".

Фестиваль продлится до 22 ноября, стоимость билетов - от 500 рублей.