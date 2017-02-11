Еще около 200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Еще около 200 дельфинов выбросились на берег Южного острова в Новой Зеландии. Об этом сообщает Radio New Zealand.

В департаменте по охране природных ресурсов отметили, что их могла напугать акула. На теле одного из животных были найдены следы укусов.

В ночь на 10 февраля сообщалось, что более 400 черных дельфинов-гринд выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Волонтеры, участвующие в масштабной операции по их спасению, смогли снять с мели около 100 животных, однако большая часть из них все же погибла.

Это не первый, но один из самых масштабных инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.