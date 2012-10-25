В Новой Москве появится почти пять тысяч новых объектов

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Новой Москвы планируется построить более 15-ти миллионов квадратных метров жилья. В реестре строящихся объектов находятся 4,78 тысячи проектов, сказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Вообще, если собрать в кучу все "хотелки" инвесторов вне зависимости от их степени проработанности, то получается, что на новых территориях предлагается построить больше 30 миллионов квадратных метров жилья", – отметил он.

Хуснуллин сказал, что на тех площадках, которые предлагают инвесторы, столько недвижимости не нужно. "Нам бы хотелось создавать в Новой столице прежде всего рабочие места. К примеру, уже поступают предложения застроить район по соседству с "Внуково" жильем, но ведь очевидно, что эта территория должна развиваться как авиационный хаб", – передает РИА Новости слова Хуснуллина.

Он подчеркнул, что город продлит инвестпроекты, которые не будут ухудшать транспортную ситуацию, а остальные – пересмотрит.