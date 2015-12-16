Генплан Троицкого и Новомосковского округов утвердят до 1 июля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Генеральный план развития новых территорий, присоединенных к Москве, планируется утвердить до 1 июля 2016 года, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Также будут утверждены Правила землепользования и застройки.

По словам чиновника, все документы в настоящее время проходят публичные слушания.

Кроме того, глава департамента рассказал, что в 2016-2017 годах в ТиНАО построят 6,5 млн кв. метров недвижимости. "За 2016-2017 годы мы планируем построить 6,4-6,5 млн кв. метров недвижимости, но мы понимаем, что достичь этого показателя будет очень сложно, учитывая, что сегодня объем продаж у инвесторов снизился почти в два раза", – приводит слова Жидкина Агентство "Москва".

По его словам, на присоединенных территориях в 2016-2018 годах также планируется построить 12 автодорог, семь эстакад и развязок.

На развитие территорий ТиНАО до 2035 года будет затрачено около 7 трлн рублей, как бюджетных средств, так и частных инвестиций.