Географический центр столицы сместился в Новую Москву

Фото: stroi.mos.ru

Новый географический центр города сместился на территорию Новой Москвы. Эта точка располагается около поселка Радиоцентр поселения Филимонковское, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Такие сведения были получены специалистами Московского государственного университета геодезии и картографии. Они провели вычисления по центру масс всех частей города, учитывался и Зеленоград.

В итоге новый географический центр столицы оказался в десяти километрах от МКАД и почти в пяти километрах к югу от центра города Московский. Ранее географический центр приходился на середину улицы Ленивка.

Напомним, в сентябре 2014 года Москва отметила свое 867-летие. Границы города менялись неоднократно, поэтому смещался и географический центр. Так, в начале XX века черта города проходила по линии Малого кольца московской железной дороги , а в 1961 году границей стала уже МКАД.

А вот 1 июля 2012 года к городу присоединили новые территории на юго-западе Подмосковья. В общей сложности к столице перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений. Общая площадь новых земель составляет порядка около 150 тысяч га. В результате территория Москвы увеличилась примерно в 2,4 раза. Сейчас в Новой Москве проживает около 570 тысяч человек.