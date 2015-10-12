Форма поиска по сайту

12 октября 2015, 12:41

Шоу-бизнес

Нонна Гришаева сыграет в премьерном спектакле "Про мою маму и про меня"

Фото: ТАСС/Александра Краснова

15 и 16 октября в Московском областном государственном театре юного зрителя пройдут премьерные показы спектакля "Про мою маму и про меня". Как сообщает пресс-служба МОГТЮЗ, в главной роли выступит художественный руководитель театра, заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Отмечается, что этой премьерой театр отпразднует 85-летний юбилей.

Пьеса "Про мою маму и про меня" написана известным современным драматургом Еленой Исаевой. Спектакли по этой современной пьесе неоднократно ставились в российских театрах, получали награды на театральных фестивалях. Елена Исаева стала первым лауреатом Всероссийской драматургической премии "Действующие лица" в 2003 году, а радиоспектакль по этой пьесе стал лауреатом Международного фестиваля Европейского радиовещательного союза "Приз Европы" в Берлине в 2004 году.

Спектакль представляет собой историю о непростых взаимоотношениях мамы и девочки-подростка, когда переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста ее матери. В основе сюжета пять школьных сочинений, написанных главной героиней – девочкой Леной.

Место: МОГТЮЗ, улица Прохладная, дом 28

Время: 15 и 16 октября, 19.00

Цена: от 700 рублей

Нонна Гришаева Про мою маму и про меня Елена Исаева МОГТЮЗ Московский областной государственный театр юного зрителя

