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Новости культурного мира

15 мая 2012, 17:52

"Кочевой музей современного искусства" открестился от митингов

Ночь в музее художники гуляния

Арт-проект "Кочевой музей современного искусства", проведение которого запланировано на столичных бульварах на вечер субботы в рамках "Ночи в музее", не имеет отношения к проходящим в последнее время протестным акциям и инициированной писателями "Контрольной прогулке", рассказал со-куратор проекта Юрий Самодуров.

"Это никак не связано с недавней прогулкой писателей, идея проекта появилась гораздо раньше, за пару месяцев до нее. Мы сидели в мастерской Андрея Митинева и ждали машину с экспонатами из Ростова, в которой он участвовал своими скульптурами. Пока ждали, он мне показал видеосюжет, как он с одной выставки по городу везет на тележке очень симпатичную работу с двумя страстно обнимающимися рыбами, а публика благожелательно на нее реагирует", - сообщил Самодуров.

В ходе этой акции, которую предполагается начать с Чистых прудов в шесть вечера, а завершить в районе Пушкинской площади в 21 час, более 20 художников пройдут по бульварам, катя перед собой самодельные одинаковые тележки с произведениями искусства - картинами и арт-объектами, сообщает РИА Новости.

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