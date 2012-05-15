"Кочевой музей современного искусства" открестился от митингов

Арт-проект "Кочевой музей современного искусства", проведение которого запланировано на столичных бульварах на вечер субботы в рамках "Ночи в музее", не имеет отношения к проходящим в последнее время протестным акциям и инициированной писателями "Контрольной прогулке", рассказал со-куратор проекта Юрий Самодуров.

"Это никак не связано с недавней прогулкой писателей, идея проекта появилась гораздо раньше, за пару месяцев до нее. Мы сидели в мастерской Андрея Митинева и ждали машину с экспонатами из Ростова, в которой он участвовал своими скульптурами. Пока ждали, он мне показал видеосюжет, как он с одной выставки по городу везет на тележке очень симпатичную работу с двумя страстно обнимающимися рыбами, а публика благожелательно на нее реагирует", - сообщил Самодуров.

В ходе этой акции, которую предполагается начать с Чистых прудов в шесть вечера, а завершить в районе Пушкинской площади в 21 час, более 20 художников пройдут по бульварам, катя перед собой самодельные одинаковые тележки с произведениями искусства - картинами и арт-объектами, сообщает РИА Новости.