Боб Дилан не сможет приехать на вручение Нобелевской премии

Фото: ТАСС/Gareth Fuller

Американский поэт и музыкант Боб Дилан, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году, не приедет на ее вручение, сообщает ТАСС. С таким заявлением выступила Шведская королевская академия наук.

Поэт прислал в учреждение письмо, в котором сообщил, что не сможет приехать в Стокгольм в декабре из-за существующих обязательств. Дилан подчеркнул, что "считает за честь" присуждение ему премии, а также отмечает, что он был бы рад лично получить заветный приз.

В конце октября в СМИ появились сообщения о том, что Шведская королевская академия наук не могла связаться с певцом и получить его ответ на приглашение на вручение премии.

Нобелевскую премию в области литературы Бобу Дилану присудили за "создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции".

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Награду лауреатам вручит король Карл XVI Густав. Они получат золотую медаль с портретом основателя премии и диплом. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году, как и в предыдущие три года, достигает восемь миллионов крон (905 тысяч долларов).