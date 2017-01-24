Живых щенков нашли под обломками отеля в итальянской провинции Абруццо

В итальянской провинции Абруццо под обломками отеля, на который сошла лавина, нашли живых щенков – в снежном плену они пробыли пять дней. По словам спасателей, находка дает надежду на то, что под завалами есть и живые люди. До сих пор пропавшими считаются 22 человека. Девятерых удалось спасти, а семеро официально признаны погибшими.

Снежная лавина обрушилась на горную гостиницу 18 января. Причиной происшествия стали землетрясения и сильные снегопады. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".