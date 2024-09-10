В Подмосковье на людей нападают оленьи кровососки

Оленьи кровососки, они же лосиные мухи, в этом сезоне доставляют много неприятностей жителям и дачникам из Подмосковья. Насекомые вдруг стали нападать на людей. Оленью кровососку или, как ее еще называют, лосиную муху от клеща отличают лишь крылья. Но опасны для человека эти насекомые одинаково – переносят вирусные бактериальные инфекции, включая болезнь Лайма.

Сейчас самый пик активности лосиных мух. Атакуют они, как правило, крупных животных. На людей кровососки нападают редко, однако из-за серьезного увеличения популяции насекомых таких случаев становится больше.

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