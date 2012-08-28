Закон о защите детей вступает в силу 1 сентября

Принятый в декабре 2010 года закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" вступает в силу с сентября. Предполагается, что он будет регулировать информацию, которая может нанести вред здоровью или развитию детей.

В частности, с 1 сентября все телевизионные и радиопередачи будут отмечаться знаками, объявляющими о возрастных ограничениях информации. Запрещенной для детей является информация, побуждающая к самоубийству, пропагандирующая наркотики, оправдывающая допустимость насилия, содержащая нецензурную брань, порнографию и отвергающая семейные ценности.