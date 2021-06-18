Новости мира: в Австралии пауки окутали паутиной целый штат

В Австралии пауки окутали паутиной целый штат. Регионы на юго-востоке страны затопило сильными дождями и пауки начали перебираться повыше. В итоге животные сплели пугающие, но при этом завораживающие ковры. Они окутали траву, кустарники, деревья, дорожные знаки и всякие разные строения.Местные называют это апокалипсисом, а ученые просят пауков не трогать, так как им сейчас непросто. Как только вода уйдет и пауки почувствуют себя в безопасности, они вернутся к привычному образу жизни, и перестанут плести паутину в таких количествах.

В Индии спасли новорожденную девочку, которая плыла по реке Ганг в деревянной коробке. Лодочник услышал детский плач и заметил на воде ящик, украшенный изображениями индуистских богов. Внутри лежал ребенок в национальном красном шарфе. Рядом лежала карточка с гороскопом и датой рождения малышки. Лодочник передал девочку властям, сейчас она находится в больнице. Врачи говорят, что ребенок абсолютно здоров. Мужчина, который спас младенца, получит в награду дом, а малышку передадут в приют.

В Индии в аэропорту Ахмадабад из-за сильной грозы побились самолеты на стоянке. Ураганный ветер развернул один из лайнеров, в итоге борт задел крылом кабину другого воздушного судна. Еще несколько самолетов столкнулись с аэродромной техникой. Повреждения незначительные, но полеты пришлось отложить, пока все лайнеры на ремонте.

Эксперты правительства Японии выступили за проведение Олимпиады вообще без зрителей, ранее было решено не пускать только иностранцев. Теперь же аналитики считают, что на трибунах никого быть не должно ради безопасности. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу еще не вынесено. Игры стартуют в конце июля.

В мире заразились коронавирусом с начала пандемии почти 180 миллионов человек. За сутки добавилось около 385 тысяч новых случаев. За весь ковидный период выздоровели свыше 160 миллионов, за минувшие сутки выписали почти 400 тысяч человек. Жертвами вируса с начала пандемии стали почти 4 миллиона. Накануне скончались более 8,5 тысячи пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.