В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов для самолетов и поездов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, адресовать их нужно правительственному штабу по борьбе с ковидом, где и принимают такие решения.

Ранее несколько авиакомпаний высказались за регистрацию на рейсы по QR-кодам. Что касается продажи билетов только обладателями сертификатов о вакцинации, перевозчики оказались резко против. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.