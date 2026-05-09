Путин и другие лидеры возложат цветы к могиле Неизвестного солдата

После парада Владимир Путин и другие лидеры пройдут через Красную площадь в Александровский сад. Там состоится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Перед участниками церемонии торжественным маршем пройдет рота почетного караула. В исполнении духового оркестра прозвучат песни военных лет. Вечный огонь, горящий на могиле, был доставлен в Москву на бронетранспортере с Марсова поля в Ленинграде в 1967 году.

