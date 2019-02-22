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22 февраля 2019, 20:30

В мире

Фильм "Т-34" собирает полные залы в США

Фильм "Т-34" собирает полные залы в США

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Церемония вручения самой престижной кинопремии мира состоится 25 февраля. Российские фильмы в шорт-лист не попали, однако американская публика приняла их, что называется, "на ура".

В эти дни в США вышла на экраны картина "Т-34". Ее показывают в 10 городах. Несмотря на протесты украинских активистов, которые угрожали и требовали запретить показ, ни один из кинотеатров от фильма не отказался.

В результате сборы превысили все ожидания прокатчиков. В залах аншлаг, билеты раскуплены, а где-то даже увеличивают число сеансов. Картина также выйдет в прокат в девяти городах Европы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео за рубежом культура кино Станислав Кулик
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