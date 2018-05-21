Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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21 мая 2018, 16:00

Общество

Сборная Швеции по хоккею обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира – 2018

Сборная Швеции по хоккею обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира – 2018

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Швеция второй год подряд по буллитам выигрывает чемпионат мира по хоккею. Швейцария, которая сенсационно вышла в финал, дважды была впереди, но скандинавы постоянно сравнивали счет и в итоге вырвали победу со счетом 3:2.

Бронзу взяли американцы, которые разгромили канадцев со счетом 4:1. Причем две шайбы США забросили в большинстве, а две – в пустые ворота.

Россия, вопреки прогнозам, до финишной прямой не дошла. Сборная с золотыми медалями Олимпиады смогла пробиться только до 1/4 финала, уступив родоначальнице хоккея – Канаде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество спорт Никита Пименов Светлана Милорадова
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