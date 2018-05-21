Сборная Швеции по хоккею обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира – 2018

Швеция второй год подряд по буллитам выигрывает чемпионат мира по хоккею. Швейцария, которая сенсационно вышла в финал, дважды была впереди, но скандинавы постоянно сравнивали счет и в итоге вырвали победу со счетом 3:2.

Бронзу взяли американцы, которые разгромили канадцев со счетом 4:1. Причем две шайбы США забросили в большинстве, а две – в пустые ворота.

Россия, вопреки прогнозам, до финишной прямой не дошла. Сборная с золотыми медалями Олимпиады смогла пробиться только до 1/4 финала, уступив родоначальнице хоккея – Канаде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.