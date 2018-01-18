Рубрика "Москва и Мир": парад в КНДР и рейтинг Трампа

Турецкая армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. На границу с Сирией прибыла бронетехника.Такое распоряжение отдал Генштаб Вооруженных Сил республики на случай возможной операции в сирийском Африне. В городе находится курдское ополчение, которое Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. В свою очередь сирийские власти заявили, что Дамаск будет расценивать любое нападение турецких войск на курдские формирования как "акт агрессии" и нарушение международного законодательства.

Неслучайное время! КНДР проведет военный парад за день до открытия Олимпиады в Южной Корее. Шествие приурочили ко дню создания регулярной армии страны – это произошло 8 февраля, ровно 69 лет назад. На аэродроме вблизи Пхеньяна промаршируют около 12 тысяч военных. Зрителям покажут военную технику. А на следующий день в южнокорейской столице начнутся зимние олимпийские игры, где делегации Сеула и Пхеньяна договорились пройти вместе под флагом "объединенной Кореи".

Рейтинг обманщиков! Дональд Трамп опубликовал список главных фейковых СМИ США. В список попали большинство ведущих телеканалов и изданий, в частности The New York Times и Вашингтон Пост, ABC news и CNN, который президент назвал самым лживым каналом страны. Всего в числе номинантов-лгунов 11 СМИ. Как заявили в республиканской партии, 90% новостей о главе государства сейчас носят негативный оттенок. Трамп припомнил журналистам их безосновательные обвинения о его связях с Россией и как они подозревали сына президента в том, что он имеет доступ к хакерским документам из WikiLeaks. Также в хит-параде заметка о том, как Трамп во время визита в Японию якобы перекормил рыбу.