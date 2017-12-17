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Москва 24

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Город

17 декабря 2017, 12:15

Западный вестибюль станции метро "Пионерская" открыли досрочно после ремонта

видео метро строительство Светлана Милорадова

Западный вестибюль станции "Пионерская" открыли после ремонта на две недели раньше, чем планировали. Уже сегодня зал принял пассажиров после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Вестибюль обновили полностью за 11 месяцев. Он стал в полтора раза больше, установлены дополнительные турникеты, что увеличит пропускную способность. А на платформе станции "Пионерская" стала возможной посадка и высадка из первых двух вагонов поезда, следующего из центра. Последний вагон недоступен для пассажиров составов, следующих в центр. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.

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