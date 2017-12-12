Собрание по поводу участия сборной России в ОИ-2018 завершилось в Москве

В Москве завершилось Олимпийское собрание, где приняли окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх 2018-го года. Ранее стало известно, что большинство из них хочет поехать в Пхенчхан, несмотря на нейтральный статус.

В ближайшее время к журналистам должен выйти глава Олимпийского Комитета России Александр Жуков и огласить принятое решение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.