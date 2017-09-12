Началось оглашение приговора обвиняемому в убийстве девяти человек

В Тверском областном суде началось оглашение приговора Сергею Егорову, которого обвиняют в убийстве девяти человек, передает телеканал "Москва 24".

Прокурор потребовал для него пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания сначала в тюрьме, а затем в колонии особого режима. А также выплаты компенсации морального вреда на общую сумму более 10 миллионов рублей. В последнем слове Егоров попросил прощения за содеянное. На одном из предыдущих заседаний он заявлял, что не возражает против смертной казни.

Массовое убийство произошло в ночь на 4 июня в садоводческом товариществе под Тверью. После застольной ссоры Егоров сходил за винтовкой и расстрелял девять человек.