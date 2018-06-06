Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2018, 14:45

Город

Места отдыха у воды благоустроили в Москве к летнему сезону

Места отдыха у воды благоустроили в Москве к летнему сезону

Международный салон "Комплексная безопасность" заработал в Москве

Собянин рассказал, как изменятся столичные рынки

Готовы ли водители ради экономии отказаться от машины

Как россиян будут защищать от катастроф и пожаров

Стихи и прозу Пушкина читают в Басманном районе Москвы в день рождения поэта

На каком этапе находится строительство станции метро "Новопеределкино"

"Песни нашего кино": "Если у вас нету тети"

Будет ли литр бензина стоить больше 50 рублей к концу лета

"Кинофакты": новые подробности фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В более чем 50-ти зонах отдыха в столице были обнаружены нарушения. Об этом сегодня сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов.

По итогам проверки было сделано около 80-ти замечаний. Связаны они в основном с мусором или повреждением газонов. Обследовали и все 12 пляжей – те, где можно купаться. Нарушений при этом не обнаружили.

Всего в Москве насчитывается 118 зон отдыха, 12 из них – с купанием. Еще семь пляжных комплексов находятся на реконструкции. Их планируют открыть в августе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео город благоустройство отдых Светлана Милорадова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика