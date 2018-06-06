Места отдыха у воды благоустроили в Москве к летнему сезону

В более чем 50-ти зонах отдыха в столице были обнаружены нарушения. Об этом сегодня сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов.

По итогам проверки было сделано около 80-ти замечаний. Связаны они в основном с мусором или повреждением газонов. Обследовали и все 12 пляжей – те, где можно купаться. Нарушений при этом не обнаружили.

Всего в Москве насчитывается 118 зон отдыха, 12 из них – с купанием. Еще семь пляжных комплексов находятся на реконструкции. Их планируют открыть в августе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.