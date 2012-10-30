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30 октября 2012, 15:31

В Москве шестеро скинхедов осуждены на срок от 8 до 19 лет

В Москве шестеро скинхедов осуждены на срок от 8 до 19 лет

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Городской суд во вторник, 30 октября, определил судьбу банды скинхедов. Шестерых участников группировки приговорили к срокам от восьми до девятнадцати лет заключения. Молодых людей обвиняли в покушениях и убийствах по мотивам национальной ненависти.

По данным следствия, первое убийство группа совершила три года назад. Около станции метро "Беляево" они напали на гражданина Армении и нанесли ему более 10 ударов ножом. В 2010-ом зафиксированы еще два случая. Одного из пострадавших удалось спасти. На момент совершения преступлений четверо подсудимых еще не достигли совершеннолетия. Организатором группировки оказался сводный брат известного актера Артура Смолянинова.
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