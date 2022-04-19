В Ростуризме рассказали, куда россияне поедут в майские праздники

Россияне, планирующие отдых в майские праздники, чаще всего выбирают Сочи, Крым и Кисловодск. Об этом сообщили в Ростуризме.

Туроператоры отмечают, что благодаря программе кешбэка спрос на туры по стране вырос до 35%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

