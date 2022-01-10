Москвичам рассказали, какая загруженность в аэропортах после праздников

Многие Москвичи возвращаются с отдыха домой. Однако в данный момент в аэропортах толпы людей, причем не только в столице, но и в других городах.

Телезрители прислали видео с очередями в аэропорту Будапешта. На кадрах видно, что ожидание занимает немало времени, очередь почти не двигается.

Ситуацию в столичных аэропортах осложняет еще и сильный снегопад. Ожидается, что он продлится практически всю неделю. Уже есть задержки рейсов. Выбились из графика более 50 бортов. В Шереметьево многие рейсы отменены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.