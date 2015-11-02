Россияне отказываются от поездок в отпуск после авиакатастрофы

После известия об авиакатастрофе некоторые туристы приняли решение отказаться от поездки в отпуск. С одной стороны страх и паника, а с другой – вынужденные задержки рейсов. Как справиться с эмоциями и получить компенсацию за потенциально испорченный отдых, смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".