29 августа, 23:30Транспорт
Зарядную инфраструктуру в Москве будут устанавливать по новым правилам
В Москве утвердили новые правила для размещения зарядной инфраструктуры. Ее будут создавать при строительстве новых объектов и реконструкции действующих.
Застройщикам будет необходимо оборудовать зарядными станциями 5% парковочных мест, а к каждому четвертому подвести кабель для подключения. Таким образом, в 2030 году у москвичей будет свыше 30 тысяч зарядных станций для электромобилей.
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