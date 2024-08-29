Зарядную инфраструктуру в Москве будут устанавливать по новым правилам

В Москве утвердили новые правила для размещения зарядной инфраструктуры. Ее будут создавать при строительстве новых объектов и реконструкции действующих.

Застройщикам будет необходимо оборудовать зарядными станциями 5% парковочных мест, а к каждому четвертому подвести кабель для подключения. Таким образом, в 2030 году у москвичей будет свыше 30 тысяч зарядных станций для электромобилей.

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