Водитель Mercedes-Benz не пропускал сразу три машины скорой помощи

Сразу три машины скорой помощи собрал за собой очередной хам на дороге. Все произошло в Лефортовском тоннеле. Видео инцидента выложил в Сеть водитель неотложки. По его словам, черный Mercedes-Benz не обращал внимания ни на сирену, ни на звуковые сигналы.

В России ужесточили ответственность за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. За отказ уступить дорогу скорой помощи водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок до года.

Если в результате пациента не успели довезти до больницы и он скончался, то автомобилиста могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.