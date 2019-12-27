Водитель Mercedes-Benz не пропускал сразу три машины скорой помощи

27 декабря 2019, 22:15
Сразу три машины скорой помощи собрал за собой очередной хам на дороге. Все произошло в Лефортовском тоннеле. Видео инцидента выложил в Сеть водитель неотложки. По его словам, черный Mercedes-Benz не обращал внимания ни на сирену, ни на звуковые сигналы.
В России ужесточили ответственность за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков. Соответствующий закон вступил в силу 6 августа. За отказ уступить дорогу скорой помощи водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок до года.
Если в результате пациента не успели довезти до больницы и он скончался, то автомобилиста могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: