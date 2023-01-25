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Транспорт

"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Шанхай с 16 февраля

"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Шанхай с 16 февраля

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С 16 февраля "Аэрофлот" увеличит частоту регулярных рейсов в Шанхай. Самолеты из Москвы в китайский мегаполис будут вылетать три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Обратно – по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться Boeing 777.

В России прибытия туристов из Китая будут ждать с 6 февраля. С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией было приостановлено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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