Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 мая.

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены полностью. Об этом сообщил Минтранс. Тем не менее, чтобы вернуться с юга после праздничных выходных, многим пассажирам пришлось сменить транспорт. Пока аэропорты не работали, РЖД запустили дополнительные поезда.

На четырех участках Третьего транспортного кольца обновят асфальт. Это поможет убрать колейность. Сейчас работы идут на Тульской эстакаде и на съездах, а также в Кутузовском тоннеле и на развязках. Кроме того, обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту.

В столичных школах введен новый курс по изучению родного края. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Этот предмет вводят для учеников 5–7-х классов. В разработке принимали участие ведущие московские историки и педагоги. Например, в 5-м классе ребята изучат историю Москвы с древнейших времен до середины 16 века, а в 6-м – следующий период до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории – ее проходят в 7-м классе.