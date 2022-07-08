Дептранс сообщил о задержке трамваев на Новокузнецкой улице

Трамваи задерживаются на Новокузнецкой улице. Об этом сообщил Дептранс.

В районе остановки "Вишняковский переулок" произошла авария – на путях столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП задержались трамваи А, № 3 и № 39. Их маршруты временно изменены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.