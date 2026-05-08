Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 8 мая

Российские авиакомпании работают над восстановлением графика вылета самолетов, которые направляются на юг РФ. Из‑за действующих ограничений в российских аэропортах задержаны десятки рейсов, часть из них перенесена на 9 мая. Пассажиры сталкиваются с длительным ожиданием.

9 мая ожидаются временные ограничения мобильного интернета и связи. В частности, может быть не доступен "белый список" сайтов. Специалисты рекомендуют заранее подготовиться к возможным перебоям: скачать офлайн‑версии карт, взять с собой наличные (из‑за возможных сбоев с безналичной оплатой по картам, СБП и QR‑кодам), обновить контакты близких, коллег и экстренных служб. При использовании общественного Wi‑Fi важно соблюдать меры безопасности.

Кроме того, по данным столичного Дептранса, 9 мая с 05:00 в центре Москвы вводятся ограничения движения. Перекрыты будут Тверская улица, а также улицы Волхонка, Солянка и Петровка. Помимо этого, будет заблокирован проезд по набережным и Новой площади. Парковка там тоже будет запрещена.

