Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Водители будут экономить до 15 минут на съезде с проспекта 60-летия Октября на Ленинский в сторону центра. Благодаря проекту ЦОДД по переразметке выезд с проспекта 60-летия Октября расширят до 2 полос. На Ленинском проспекте водители будут ехать по 3 полосам без лишних перестроений.

"Уже 12 тысяч организаций создали личный кабинет юрлица "Московского паркинга", а количество подключенных водителей достигло 55 тысяч человек. Сервис позволяет компаниям создать единый корпоративный счет для оплаты парковки. Это удобно и для сотрудников, и для руководителей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать цифровые сервисы для бизнеса", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Количество рейсов из Краснознаменска до станции МЦД Лесной городок увеличили более чем в 1,5 раза. На маршрутах работают современные автобусы в пригородной модификации, комфортные для длительных поездок.