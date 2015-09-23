Алексей Немерюк – о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Идея увеличить возраст для продажи алкоголя требует всестороннего подхода и обсуждений на разных уровнях, считают в столичном департаменте торговли и услуг.

"Дееспособность гражданина наступает в 18 лет, соответственно, можно заключать браки, а при этом на свадьбе алкоголя не будет и за это еще могут привлечь к административной ответственности. Наверное, это не совсем корректно. Хотя я думаю, что депутаты обсудят этот законопроект и примут его или не примут, будет зависеть от того, как к этому отнесется в целом население", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне Совет Федерации предложил увеличить возраст, по достижении которого допускается продажа и потребление спиртного, с 18 лет до 21 года. В Мосгордуме увеличение возраста для доступа спиртного поддерживают. Однако там также считают необходимым учесть мнение граждан.