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23 сентября 2015, 13:45

Торговля

Алексей Немерюк – о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Алексей Немерюк – о запрете на продажу алкоголя до 21 года

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Идея увеличить возраст для продажи алкоголя требует всестороннего подхода и обсуждений на разных уровнях, считают в столичном департаменте торговли и услуг.

"Дееспособность гражданина наступает в 18 лет, соответственно, можно заключать браки, а при этом на свадьбе алкоголя не будет и за это еще могут привлечь к административной ответственности. Наверное, это не совсем корректно. Хотя я думаю, что депутаты обсудят этот законопроект и примут его или не примут, будет зависеть от того, как к этому отнесется в целом население", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне Совет Федерации предложил увеличить возраст, по достижении которого допускается продажа и потребление спиртного, с 18 лет до 21 года. В Мосгордуме увеличение возраста для доступа спиртного поддерживают. Однако там также считают необходимым учесть мнение граждан.
торговля возраст Иван Базанов новости запреты продажа алкоголя Алексей Немерюк
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