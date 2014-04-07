Дмитрий Медведев выступил за запрет на ввоз ГМО-продукции в Россию

Ученые Алтайского государственного университета изобрели специальный прибор, с помощью которого можно выявить, содержатся ли генномодифицированные организмы в продуктах. Изобретение не имеет аналогов в мире и выявляет конечный результат за 50 минут. Однако в ближайшем будущем изобретение может и вовсе не понадобится россиянам. На днях премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что продуктов с ГМО в России не будет. Премьер уверил, что в стране достаточно площадей и возможностей, чтобы кормить население здоровыми продуктами, сообщает телеканал "Москва 24".