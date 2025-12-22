Форма поиска по сайту

22 декабря, 08:00

Технологии

Эмби-лампа может помочь выстроить здоровый режим сна

Спутники Starlink Илона Маска были замечены над Приморьем

Школьники со всей России приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике

Вопросы про интернет и мессенджеры чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

В России запустили новый сервис для проверки состава продуктов

Минцифры сообщило о новой функции для разблокировки аккаунта на "Госуслугах"

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

"Техно": как изменятся цены на электронику

"Яндекс" выпустил умную лампу с режимами рассвета и заката

Для тех, кто хочет наладить режим сна и добавить уют в домашнее пространство, может быть полезна эмби-лампа – умный светильник с мягким фоновым освещением. Она создает спокойную, расслабляющую атмосферу.

Устройство предлагает режим "рассвет": в заданное время лампа начинает постепенно разгораться, мягко подготавливая организм к пробуждению. Режим "закат", наоборот, помогает настроиться на сон, медленно уменьшая яркость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидео

