Эмби-лампа может помочь выстроить здоровый режим сна

Для тех, кто хочет наладить режим сна и добавить уют в домашнее пространство, может быть полезна эмби-лампа – умный светильник с мягким фоновым освещением. Она создает спокойную, расслабляющую атмосферу.

Устройство предлагает режим "рассвет": в заданное время лампа начинает постепенно разгораться, мягко подготавливая организм к пробуждению. Режим "закат", наоборот, помогает настроиться на сон, медленно уменьшая яркость.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.