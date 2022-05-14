Apple и Google уберут 1,5 млн приложений из своих цифровых магазинов

Apple и Google уберут 1,5 миллиона приложений из своих цифровых магазинов. Затронет это программы, которые не обновлялись пару лет. Ведь устаревшие сервисы опасны, их проще всего взломать. Как выяснилось, больше всего "заброшенных" приложений в Google Play – почти 900 тысяч. В App Store их около 650 тысяч. В основном это образовательные, справочные материалы и детские игры.

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