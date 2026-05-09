В Москве действуют ограничения связи из-за мер безопасности

В центре Москвы в связи с мероприятиями, посвященными 80-й годовщине Победы, введены ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности. По данным на утро, мобильная сеть ограничена, поэтому горожане активно используют Wi-Fi.

Ранее операторы связи и банки предупреждали о возможных сбоях, включая сложности с отправкой СМС. Ожидается, что ограничения могут действовать до обеда, после чего работа мобильного интернета будет восстановлена. При этом основные сервисы остаются доступными в альтернативных форматах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.