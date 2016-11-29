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29 ноября 2016, 10:16

Происшествия

Дело о расторжении брака Анисиной и Джигурды рассмотрит суд

Дело о расторжении брака Анисиной и Джигурды рассмотрит суд

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Во вторник дело о расторжении брака фигуристки Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды рассмотрит суд. Ранее шоумен заявил, что намерен отказать супруге в разводе, и сказал, что пройдет публичный тест на наркотики, передает телеканал "Москва 24".

Одной из причин расставания Марина Анисина называет неизвестную болезнь Джигурды, которая провоцирует его на эпатажные выходки. Среди противоречий, которые указывает в заявлении олимпийская чемпионка, также разные взгляды на воспитание двоих детей.

Год назад звездная чета уже пыталась официально оформить развод, но через несколько месяцев пара помирилась.
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