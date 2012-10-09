В деле о "праздничной" стрельбе появился свидетель

В деле о стрельбе, устроенной участниками свадебного кортежа в Москве, появился свидетель. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главного столичного управления МВД.

Свидетеля уже опросили. Его показания будут использованы при расследовании уголовного дела. Оно возбуждено по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Инцидент произошел 30 сентября. Свадебная машина перекрыла дорогу в центре Москвы. Находившиеся в автомобиле люди начали стрелять в воздух. В результате на 15 суток арестован стрелок, которого признали виновным в мелком хулиганстве, и пять суток дали гостю свадьбы. Он оказал сопротивление полиции. Уголовное дело возбудили после того, как стало известно, что пострадал маленький ребенок.