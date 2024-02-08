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Новости

08 февраля, 14:19

M24.RU

Спортсмены рассказали о турнире "Игры будущего – 2024"

Спортсмены рассказали о турнире "Игры будущего – 2024"

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8 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего – 2024".

Перед журналистами выступили:

  • первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;
  • президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион Никита Нагорный;
  • директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта, президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев;
  • руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro Тарас Носулько;
  • руководитель команды Donstu Esports Илья Смольянов;
  • победитель отборочного этапа по ритм-симулятору в Москве Артем Симонов.
спортпресс-конференциявидео
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