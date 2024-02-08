08 февраля, 14:19M24.RU
Спортсмены рассказали о турнире "Игры будущего – 2024"
8 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего – 2024".
Перед журналистами выступили:
- первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;
- президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион Никита Нагорный;
- директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта, президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев;
- руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro Тарас Носулько;
- руководитель команды Donstu Esports Илья Смольянов;
- победитель отборочного этапа по ритм-симулятору в Москве Артем Симонов.