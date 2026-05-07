Министр спорта России Дегтярев заявил о разочаровании из-за решения МОК

Москва выразила разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК), который снял все санкции с белорусских спортсменов, но вновь отложил вынесение вердикта по восстановлению в правах Олимпийского комитета России.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что процесс восстановления прав ОКР явно затянулся без каких‑либо оснований. Это происходит несмотря на то, что российские юниоры, а также спортсмены по плаванию, дзюдо и борьбе уже допущены к международным турнирам с национальным флагом и гимном. В Минспорте заверили, что продолжат добиваться полноценного восстановления в правах всех российских спортсменов.

