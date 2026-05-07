Новости спорта: "Спартак" вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Московский "Спартак" вышел в суперфинал Кубка России по футболу. В столичном дерби команда обыграла ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Руслан Литвинов.

Российский голкипер Матвей Сафонов вместе с ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Парижане сыграли вничью с Баварией и оказались сильнее по сумме двух встреч. Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды вышел в финал главного клубного турнира Европы.

Ярославский "Локомотив" победил "Авангард" в полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал, где сыграет с казанским "Ак Барсом".

