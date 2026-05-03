03 мая, 18:30

Журналист Олег Леонов наградил победителей военно-патриотической игры "Зарница"

На московском стадионе "Буревестник" 3 мая прошла военно‑патриотическая игра "Зарница" на Кубок префекта ЦАО. Команды десяти районов Центрального округа соревновались в спортивных эстафетах и выполнении логических задач. Особенностью мероприятия в этот раз стало включение в программу традиционных национальных спортивных игр народов России. Провести "Зарницу" в таком формате предложил советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов на заседании Общественного совета при префекте ЦАО.

"Зарница" проводится ежегодно и уже стала доброй традицией. Участие в таких соревнованиях формирует у ребят чувство сплоченности и товарищества. Особенно важно, что в этом году в программу были включены традиционные национальные спортивные игры народов России. Это помогает участникам лучше понимать культурное богатство нашей страны, видеть ее силу в единстве и знакомиться с культурным многообразием", – сказал Леонов.

Соревновательный маршрут для команд включал в себя прохождение нескольких тематических станций. Участники выполняли задания на логику, внимание, меткость и командное взаимодействие. Например, по подсказкам определяли предмет, спрятанный в ящике, передавали послание с помощью сигнальных флагов, а также проходили эстафеты на скорость и ловкость.

Для зрителей организаторы подготовили отдельную программу с подвижными играми разных народов России и мастер-классами, например по созданию национальных кукол.

По итогам "Зарницы" Леонов наградил победителей. Затем команды и болельщики объединились для участия в патриотической акции "Единство народов России". На поле вынесли большой триколор Российской Федерации в окружении 89 флагов субъектов России.

Гостями мероприятия также стали руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, депутат Мосгордумы, член Российского военного исторического общества Максим Джетыгенов, президент Федерации тхэквондо МФТ Москвы, трехкратный чемпион Кубка мира по кикбоксингу Роман Питько, заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Сергей Молчанов, первый заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Ильдар Мухамедьяров.

Как сообщалось ранее, в Москве выстроена масштабная работа по патриотическому воспитанию молодежи. В 2025 году в патриотических мероприятиях приняли участие 912 тысяч столичных школьников и студентов колледжей. Расширяется сеть детских спортивно‑патриотических лагерей. В учебных заведениях города действует более 1,1 тысячи музеев, а школы и колледжи шефствуют над воинскими захоронениями, памятниками и обелисками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортобществогородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

