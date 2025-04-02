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02 апреля, 16:15

Шоу-бизнес

Блогер Аяз Шабутдинов признал, что занимался мошенничеством и готов возместить ущерб

Блогер Аяз Шабутдинов признал, что занимался мошенничеством и готов возместить ущерб

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Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве и готов возместить потерпевшим ущерб. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

Ущерб по делу Шабутдинова превышает 57 миллионов рублей. Под арестом он находится уже 1,5 года. По версии прокуратуры, бизнес-тренер создал преступную группу, которая агрессивно продавала клиентам якобы образовательные курсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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