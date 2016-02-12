Патриарх Кирилл прибыл на Кубу для встречи с Папой Франциском

Патриарх Кирилл прибыл на Кубу, где состоится историческая встреча с Папой Франциском, передает телеканал "Москва 24".

Главы двух крупнейших церквей мира, Русской православной и Римско-Католической, встречаются впервые. Понтифик вылетел в Гавану сегодня утром. Между предстоятелями будет подписана совместная декларация. Планируется, что это произойдет в аэропорту Гаваны в пятницу. Содержание документа хранится в строжайшей тайне. Далее каждая из делегаций совершит паломничество по странам Латинской Америки.