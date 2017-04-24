Как получать государственные услуги в интернете

В рамках Российского интернет форума РИФ+КИБ прошла лекция "Взаимодействие государства и общества через Интернет". Речь пойдет о том, что государственные органы начали создавать сайты и работать над доступностью услуг по сети с 2006 года. Появились порталы госуслуг и "Наш город". Однако, если полагаться на соцопросы, то можно увидеть, что за десять лет большинство граждан не используют сетевые порталы. Некоторые не пользуются, потому что не доверят интернету и не хотят оставлять личные данные в сети. Некоторые не довольны работой сайтов. Есть и такие граждане, которые просто не слушали об онлайн услугах. Перед государством серьезная задача – создать удобные ресурсы и приучить граждан ими безбоязненно пользоваться.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/] У нас еще много хороших лекций [/URLEXTERNAL]