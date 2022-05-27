Крупная авария произошла на Новорязанском шоссе в Подмосковье

Авария с участием 20 машин произошла на Новорязанском шоссе в Московской области. Кадры появились в телеграм-канале.

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло недалеко от съезда в Лыткарино, примерно в пяти километрах от МКАД. Свидетели говорят, что аварию спровоцировал грузовик, у которого отказали тормоза. Официально о причине пока не сообщается.

В районе происшествия сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.