Пожар в автотехцентре на северо-востоке Москвы локализован

Автотехцентр горит на площади 200 квадратных метров. В огне находится полностью все здание, а пламя вырывается из крыши. Территорию вокруг заволокло дымом. Пожарным удалось локализовать пожар.

Рядом с местом возгорания пришлось перекрыть движение. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.