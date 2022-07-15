Крупный пожар произошел на Кубани

На Кубани произошел крупный пожар. Возгорание зафиксировано в Ейске на площади 800 квадратных метров в нежилом помещении. В районе рынка горели сразу три магазина. На кадрах, которые попали в Сеть, видно мощное пламя.

Как сообщают местные СМИ, пожару присвоен повышенный ранг. К тушению было привлечено 19 единиц техники. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.