Новости мира: более 50 человек погибли из-за сильной бури и ливней в Индии

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии более 50 человек погибли из-за сильной бури и проливных дождей. Большинство оказались под завалами из-за обрушения стен и навесов, часть погибли от ударов молний и упавших деревьев.

В центральной части Индонезии сильные ливни привели к наводнениям. Пострадали тысячи человек, несколько поселков ушли под воду.

В Нью-Йорке полиция раздавила бульдозерами около 200 конфискованных мопедов и скутеров. Всего в этом году власти изъяли около 5,7 тысячи единиц нелегальной техники, которую использовали преступники.

